Не секрет, що автомобіль завжди тримався на вершині технічного прогресу. Але мало хто здогадується, наскільки багато автомобільних брендів мають авіаційне коріння. Між тим, це означає, що в межах однієї компанії авіація щедро ділилася технологіями з автомобілями. Які ж машини мають у предках торпедоносців та палубних винищувачів?

Про те, що німецькі BMW починалися з авіаційних двигунів, а шведські SAAB`и взагалі раніше були літаками, знає кожен школярик. А тим, що герой Перл-Харбора винищувач Zero носив марку Mitsubishi, не здивуєш навіть багатьох домогосподарок. Але “Авто 24” знайшов цілу низку інших автовиробників, які разом з машинами продукували літаки – часом на сусідніх конвеєрах.

Fiat (автомобілі Fiat)

Італійська компанія почала виробляти літаки всього лише через дев’ять років після випуску свого першого автомобіля – більше століття тому, у 1908 році. Авіаційна гамма була не менш багатою, ніж автомобільна, але це були здебільшого бойові літаки.

Передвоєнні автівки Fiat будувалися за ліцензіями у кількох країнах. Літаки від підрозділу Fiat Aeritalia теж воювали за кілька держав світу.

Людству, певно, варто запам’ятали масовий біплан-винищувач Fiat CR.42, який розпочинав Другу світову та встиг повоювати у дрібних попередніх конфліктах. Ближче до наших днів Fiat Aeritalia проектував та випускав реактивні винищувачі для країн НАТО і військові тренувальні літаки.

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Nakajima (автомобілі Subaru)

Виявляється, японці теж намагалися зробити авіацію бізнесом більше ста років тому. Не з першої спроби, але врешті-решт таки вдало підприємець з прізвищем Накадзима у 1919 р. запустив виробництво літаків. Напередодні Другої світової у нього була модельна лінійка аж з п’ятнадцяти моделей літаків (Subaru таке і не снилося!).

Бойові літаки у Nakajima були чудові. Але про перші автомобілі під маркою Subaru такого не скажеш: Subaru 360 заборонили експлуатувати в Америці.

Але найбільш відомою у світі продукцією були палубні торпедоносці Nakajima B5N (він же Тype 97, він же Kate). Найкращий на той час у своєму класі літак відзначився у грандіозному побоїщі в Перл-Харборі (1941 р) і в не менш епічній морській битві біля атолу Мідвей (1942 р).

Після розгрому Японії у 1945 році всі дев’ять заводів Nakajima передали компанії Fuji Sangyo Co., яка згодом стала Fuji Heavy Industries, а сьогодні відома як Subaru Corporation. Перед тим, як почати виробляти автомобілі марки Subaru довелося трохи попрактикуватися у виробництві мопедів та автобусів.

Hawker Hurricane (автомобілі Austin)

У британської марки Austin дзеркальна історія. Якщо японці після війни шукали застосування авіаційним технологіям в автопромі, то британці навпаки – з початком війни почали розміщувати авіавиробництво у цехах, де раніше складали автомобілі. Замість популярних седанів Austin виробляв кілька моделей бомбардувальників і винищувач Hawker Hurricane.

Перед Другою світовою Austin перейшов від преміальних моделей до масових дешевих автівок. Але для захисту країни довелося перейти на бойові літаки.

Саме він був головним гером повітряної битви Battle of Britain – яку, нагадаємо, Велика Британія виграла у нацистів восени 1940-го. З “Остіном”, між іншим, особлива історія. Літаки, навіть такі енергонасичені, як “Харикейни”, не були були чимось дивовижним для автомобільної компанії. На кінець 1930-х це був просунутий автовиробник, і на його заводах у Лонгбриджі в певні періоди працювало близько 22 000 робітників.

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Aichi (автомобілі Nissan)

Ще один постачальник японського імператорського флоту – Aichi Kokuki KK – спочатку використовував конструкції своїх численних літаків на розробках німецьких компаній Henkel і Daimler-Benz. Згодом з’явилася лінійка цілком власних моделей, у тому числі складний торпедоносець Seiran для базування на підводному човні!

Палубна авіація потребувала особливо досконалих літаків, і майбутні японські автовиробники могли проєктувати й виробляти саме такі.

Але найбільш відомим попередником автомобілів Nissan був палубний Aichi D3A (він же Тype 99, він же Val) – основний пікуючий бомбардувальник японців у Другу світову. Так само як і Mitsubishi Zero та Nakajima B5N, пікірувальник Aichi брав участь в усіх епічних битвах Тихоокеанського театру війни. Після капітуляції Японії фірма не загубилася, наприкінці 1950-х років навчилася випускати замість літаків мікроскопічні автомобільчики Cony. Вже у 1960-ті Aichi стала частиною компанії Nissan.

Попередниками сучасних “Ніссанів” були палубні бомбардувальники, але між ними і легковиками Nissan були ще мікроскопічні машинки Cony кількох типів.

Bristol (автомобілі Bristol)

Ще одна історія про спробу замінити у виробничій програмі бомбардувальники на автомобілі. Під час Другої світової небо та землю країн-союзниць захищав майже культовий Bristol Beaufighter. Вдалий літак воював як дальній винищувач, нічний винищувач, штурмовик і торпедоносець.

Велика Британія мала потужну власну авіапромисловість, яка після війни залишилася без держзамовлень. Bristol для підстраховки заснував виробництво автомобілів.

Була ще ціла низка менш розпіарених бомберів, які, однак, усі разом стали непотрібними у переможному 1945-му. Знайома історія, але Bristol обрав свій шлях: випуск ексклюзивних спортивних авто штучної роботи. Цікаво, що виробництво літаків Bristol теж не припинив. Зрозуміло, що при малих тиражах (а складали лише по кількасот екземплярів на рік) про власну агрегатну базу на Bristol Cars і не мріяли, використовуючи двигуни BMW та Chrysler. Хоча мотори до літаків Bristol робив сам. Попит на екзотичні рамні автомобілі “Бристоль” остаточно впав до 2011 р., у 2020-му компанія була ліквідована остаточно. У кого залишився бренд, нам невідомо.

Автомобілі Bristol вироблялися не на конвеєрі, а поштучно вручну. Кількасот примірників щороку протягом півстоліття вистачало для отримання прибутків і розвитку

Оглядаючи ці авіаційно-автомобільні трансформації з висоти свого XXI століття, можемо сказати: нинішньому автопрому має бути не соромно за те, що славетні авіабудівні компанії переключили колись на нього свій творчий конструкторський потенціал. Сучасний автомобіль влаштований місцями не простіше за сучасний літак, а значить, технічний прогрес – і пересічний користувач також – має з цього неабияку користь.

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