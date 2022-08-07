Не секрет, что автомобиль как продукт промышленности всегда держался на острие технического прогресса. Но мало кто догадывается, сколько автомобильных брендов имеют авиационные корни. Между тем это означает, что в пределах одной компании авиация щедро делилась технологиями с автомобилями. Какие машины имеют в предках торпедоносцы и палубные истребители?

О том, что немецкие BMW начинались с авиационных двигателей, а шведские SAAB`ы вообще раньше были самолетами, знает каждый школьник. А тем, что герой Перл-Харбора истребитель Zero носил марку Mitsubishi, не удивишь даже многих домохозяек. Но Авто 24 нашел целый ряд других автопроизводителей, которые вместе с машинами выпускали самолеты – иногда на соседних конвейерах.

Fiat (автомобили Fiat)

Итальянская компания начала производить самолеты всего через девять лет после выпуска своего первого автомобиля – более века назад, в 1908 году. Авиационная гамма была не менее богатой, чем автомобильная, но это были в основном боевые самолеты.

Предвоенные автомобили Fiat строились по лицензиям в нескольких странах. Самолеты от подразделения Fiat Aeritalia тоже воевали за несколько стран мира.

Человечеству, вероятно, стоит запомнить массовый биплан-истребитель Fiat CR.42, который начинал Вторую мировую и успел повоевать в предыдущих конфликтах помельче. Ближе к нашим дням Fiat Aeritalia проектировал и выпускал реактивные истребители для НАТО и военные тренировочные самолеты.

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Nakajima (автомобили Subaru)

Оказывается, японцы тоже пытались сделать авиацию бизнесом более ста лет назад. Не с первой попытки, но в конце концов удачно предприниматель с фамилией Накадзима в 1919 г. запустил производство самолетов. Накануне Второй мировой у него была модельная линейка из пятнадцати моделей самолетов (Subaru такое и не снилось!).

Боевые самолеты у Nakajima были хороши. Но о первых автомобилях под маркой Subaru такого не скажешь: модель 360 запретили эксплуатировать в Америке.

Но наиболее известной в мире продукцией были палубные торпедоносцы Nakajima B5N (он же Тype 97, он же Kate). Лучший к тому времени в своем классе самолет отличился в грандиозном побоище в Перл-Харборе (1941 г.) и в не менее эпическом морском сражении у атолла Мидвэй (1942 г.).

После разгрома Японии в 1945 году все девять заводов Nakajima передали компании Fuji Sangyo Co., которая впоследствии стала производителем Subaru концерном Fuji Heavy Industries, а сегодня известна как Subaru Corporation. Перед тем, как начать производить автомобили марки Subaru, пришлось немного попрактиковаться в производстве мопедов и автобусов.

Hawker Hurricane (автомобили Austin)

У британской марки Austin зеркальная история. Если японцы после войны искали применение авиационным технологиям в автопроме, то британцы наоборот – с началом войны начали размещать авиапроизводство в цехах, где раньше собирали автомобили. Вместо популярных седанов Austin производил несколько моделей бомбардировщиков и истребитель Hawker Hurricane.

Перед Второй мировой Austin перешел от премиальных моделей к массовым дешевым автомобилям. Но для защиты страны пришлось переключиться на боевые самолеты.

Именно Hurricane был главным героем воздушной битвы Battle of Britain – которую, напомним, Великобритания выиграла у нацистов осенью 1940-го. С "Остином", между прочим, особая история. Самолеты, даже такие энергонасыщенные, как Харикейны, не были чем-то особенным для автомобильной компании. К концу 1930-х это был продвинутый автопроизводитель, и на его заводах в Лонгбридже в определенные периоды работало до 22 000 рабочих.

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Aichi (автомобили Nissan)

Еще один поставщик японского императорского флота – Aichi Kokuki KK – первоначально базировал конструкции своих многочисленных самолетов на разработках германских компаний Henkel и Daimler-Benz. Впоследствии появилась линейка собственных моделей, в том числе, например, складной торпедоносец Seiran для базирования на подлодке!

Палубная авиация нуждалась в особо совершенных самолетах. Будущие японские автопроизводители могли проектировать и производить именно такие.

Но самым известным предшественником автомобилей Nissan был палубный Aichi D3A (он же Тype 99, он же Val) – основной пикирующий бомбардировщик японцев во Вторую мировую. Так же как и Mitsubishi Zero и Nakajima B5N, пикировщик Aichi принимал участие во всех знаковых сражениях Тихоокеанского театра войны. После капитуляции Японии фирма не потерялась, в конце 1950-х годов научилась выпускать вместо самолетов микроскопические авто Cony. Уже в 1960-е Aichi стала частью компании Nissan.

Предшественниками современных "Ниссанов" были палубные бомбардировщики, но между ними и легковушками Nissan были еще микроскопические машинки Cony.

Bristol (автомобили Bristol)

Еще одна история о попытке заменить в производственной программе бомбардировщики на автомобиль. Во время Второй мировой войны небо и землю стран-союзниц защищал почти культовый Bristol Beaufighter. Удачный самолет воевал как дальний истребитель, ночной истребитель, штурмовик и торпедоносец.

Великобритания обладала мощной собственной авиапромышленностью, после войны оставшейся без госзаказов. Bristol для подстраховки основал производство автомобилей.

Был еще целый ряд менее распиаренных бомберов, которые все вместе стали не нужны в победном 1945-м. Знакомая история, но Bristol избрал свой путь: выпуск эксклюзивных спортивных автомобилей штучной работы. (Интересно, что производство самолетов Bristol тоже не прекратил.) Понятно, что при малых тиражах – а собирали всего по несколько сот экземпляров в год – о собственной агрегатной базе на Bristol Cars и не мечтали. Использовались 6-цилиндровые двигатели BMW и V8 от Chrysler. Хотя, кстати, к самолетам моторы Bristol делал сам, в том числе и реактивные. Спрос на экзотические рамные автомобили “Бристоль” окончательно упал к 2011 г., в 2020-м компания была полностью ликвидирована. У кого остались права на бренд, нам неизвестно.

Автомобили Bristol производились не на конвейере, а поштучно вручную. Несколько сот экземпляров в год в течение полувека хватало для получения доходов и развития.

Обозревая эти авиационно-автомобильные трансформации с высоты своего XXI века, можем сказать: нынешнему автопрому не стыдно за то, что знаменитые авиастроительные компании переключили когда-то на него свой творческий конструкторский потенциал. Современный автомобиль устроен местами не проще современного самолета, а значит, технический прогресс – и рядовой пользователь также – имеет из этого большую пользу.

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