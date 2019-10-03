Пішохідна зона в центрі столиці – заповітна мрія столичних чиновників. Втілення такого проекту дасть їм колосальні можливості, а автомобілістам принесе масу незручностей.

Досвід створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного багато чому навчив столичних чиновників. Проведення ярмарків, концертів та видача дозволів на літні площадки для ресторанів та кафе виявились вигідною справою. Незручності автомобілістів та багатокілометрові затори, що кожного дня сковують Поділ, столичну владу хвилюють значно менше.

Читайте також: Через марафон у Києві перекриють 40 вулиць і три мости

Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Дмитро Рахматуллін розповів кореспонденці ASPI про створення пішохідних зон у центрі столиці.

- Ваші слова про те, що центр Києва може стати пішохідним, мають під собою якісь підстави? Це просто ідея чи існує конкретний проєкт?

- Я вважаю, перед Києвом стоїть єдиний шлях виходу з ситуації, що склалася – розвивати громадський транспорт. У нас на сьогодні велика кількість автомобілів, які транзитом проїжджають через місто і які перебувають тут постійно. Головне завдання полягає в тому, щоб у людини, яка користується своєю машиною, була альтернатива пересісти на громадський транспорт, який відповідає всім вимогам комфорту.

Тобто він повинен ходити за розкладом, мати Wi-Fi, кондиціонер, взимку в ньому має бути тепло. Щоб всі верстви населення – пільговики, молоді батьки, люди з інклюзивними потребами – усі мали змогу пересуватися комфортно. Якщо ми таким чином скоротимо трафік у центрі міста, тоді можна говорити про якісь пішохідні зони.

- Добре, припустимо, налагодилася робота громадського транспорту - рухомий склад укомплектований, ходить по розкладу. Ось тоді ви і займетеся створенням пішохідних зон у центрі? І які саме вулиці перекриють для автомобілів?

- Ми говоримо про те, щоб був певний зв'язок. Ось є у нас Бессарабський ринок, історичне місце. Ось звідси ми відштовхуємося. Ми йдемо по Бессарабському ринку, він виходить на Хрещатик. По ідеї, Бессарабський ринок повинен бути з'єднаний із Хрещатиком. Далі ми йдемо до Європейської площі. Від Європейської площі є вже з'єднання з Аркою дружби народів. Арка дружби народів з'єднується з пішохідним мостом, який веде на Володимирську гірку, і там вже недалеко Пейзажна алея. З іншого боку, від Арки дружби народів ви можете сходами піднятися в міський сад. Пройти до Маріїнського парку. Далі ви можете потрапити в парк Слави, де Вічний вогонь. Далі ви зможете дійти до монумента Батьківщина-Мати.

Ось такий маршрут може скластися, наприклад. Центральна частина Києва повинна мати якийсь єдиний концепт, який передбачає різноманітну маршрутну карту.

Також цікаво: Призначено нового голову Укравтодору з 20-річним стажем