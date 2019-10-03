Пешеходная зона в центре столицы – заветная мечта столичных чиновников. Воплощение такого проекта даст им колоссальные возможности, а автомобилистам доставит массу неудобств.

Опыт создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного, многому научил столичных чиновников. Проведение ярмарок, концертов и выдача разрешений на летние площадки для ресторанов и кафе оказались выгодным действом. Неудобства автомобилистов и многокилометровые пробки, которые каждый день сковывают Подол, столичную власть волнуют значительно меньше.

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Заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин рассказал корреспондентке ASPI о создании пешеходных зон в центре столицы.

– Ваши слова о том, что центр Киева может стать пешеходным, имеют под собой какие-то основания? Это просто идея или есть конкретный проект?

– Я считаю, перед Киевом стоит единственный путь выхода из сложившейся ситуации – развивать общественный транспорт. У нас на сегодня большое количество автомобилей, которые транзитом проезжают через город и которые находятся здесь постоянно. Главная задача заключается в том, чтобы у человека, который пользуется своей машиной, была альтернатива пересесть на общественный транспорт, который отвечает всем требованиям комфорта.

То есть он должен ходить по расписанию, иметь Wi-Fi, кондиционер, зимой в нем должно быть тепло. Чтобы все слои населения – льготники, молодые родители, люди с инклюзивными потребностями – все имели возможность передвигаться комфортно. Если мы таким образом сократим трафик в центре города, тогда можно говорить о каких-то пешеходных зонах.

– Хорошо, допустим, наладилась работа общественного транспорта – подвижной состав укомплектован, ходит по расписанию. Вот тогда вы и займетесь созданием пешеходных зон в центре? И какие именно улицы перекроют для автомобилей?

– Мы говорим о том, чтобы была определенная связь. Вот есть у нас Бессарабский рынок, историческое место. Вот отсюда мы отталкиваемся. Мы идем по Бессарабскому рынку, он выходит на Крещатик. По идее, Бессарабский рынок должен быть соединен с Крещатиком. Дальше мы идем к Европейской площади. От Европейской площади есть уже соединение с Аркой дружбы народов. Арка дружбы народов соединяется с пешеходным мостом, который ведет на Владимирскую горку, и там уже недалеко Пейзажная аллея. С другой стороны, от Арки дружбы народов вы можете по лестнице подняться в городской сад. Пройти к Мариинскому парку. Дальше вы можете попасть в парк Славы, где Вечный огонь. Дальше вы сможете дойти до монумента Родина-Мать.

Вот такой маршрут может сложиться, например. Центральная часть Киева должна иметь некий единый концепт, который предусматривает разнообразную маршрутную карту.

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