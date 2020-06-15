Чи можна рухатись тротуарами, стояти на них і залишати машину?

На тротуарі проспекту Бандери кияни масово їздять (об'їжджають затор) та паркують автомобілі. Команда "Зупини Лося" виявила тут налегальний паркінг, який незаконно облаштували навколишні магазини, наплювавши на безпеку всіх пішоходів навколо.

Адже згідно пункту 11.13 Правил дорожнього руху України, "забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок".

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Натомість в даному випадку магазини намалювали лінії розмітки. Однак знаку "Стоянка транспортних засобів" тут нема.

Дивіться відео, як паркуються на тротуарі:

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