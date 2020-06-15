Можно ли двигаться по тротуарам, стоять на них и оставлять машину?

На тротуаре проспекта Бандеры киевляне массово ездят (объезжают пробку) и паркуют автомобили. Команда "Останови Лося" обнаружила здесь налегальний паркинг, который незаконно обустроили окружающие магазины, наплевав на безопасность всех пешеходов вокруг.

Ведь согласно пункту 11.13 Правил дорожного движения Украины, "запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек".

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Зато в данном случае магазины нарисовали линии разметки. Однако знака "Стоянка транспортных средств" здесь нет.

Смотрите видео, как паркуются на тротуаре:

Напомним, почему полиция не штрафует пешеходов.