В центре Киева заметили эвакуатор с крутым грузом. На штрафплощадку увезли очень дорогое и редкое купе Rolls-Royce Wraith.

Этот Роллс-Ройс в Киеве, скорее всего, забрали за нарушение правил стоянки, а не везут на сервис для ремонта. Эвакуатор принадлежит ООО “Экспедиция 777” – именно эта компания занимается эвакуацией неправильно припаркованных авто.

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Купить Rolls-Royce Wraith можно по цене от 11,2 млн. гривен. Авто оснащено 6,6-литровым 632-сильным V12, который способен разогнать купе до 100 км/ч за 4,6 с и развить максимальную скорость 250 км/ч.

Это несомненно самый дорогой автомобиль в Киеве, эвакуированный на штрафплощадку. Хотя раньше тоже забирали дорогие авто.

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