У центрі Києва помітили евакуатор з крутим вантажем. На штрафмайданчик відвезли дуже дороге і рідкісне купе Rolls-Royce Wraith.

Цей Роллс-Ройс в Києві, швидше за все, забрали за порушення правил стоянки, а не везуть на сервіс для ремонту. Евакуатор належить ТОВ «Експедиція 777» - саме ця компанія займається евакуацією неправильно припаркованих авто.

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Купити Rolls-Royce Wraith можна за ціною від 11,2 млн. гривень. Авто оснащений 6,6-літровим 632-сильним V12 і здатний розігнати купе до 100 км / год за 4,6 с і розвинути максимальну швидкість 250 км / год.

Це, безсумнівно, найдорожчий авто в Києві, евакуйований на штрафмайданчик. Хоча раніше також забирали дорогі авто.

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