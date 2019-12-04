При малозначному порушенні інспектор має повне право винести усне зауваження.

Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає, що при малозначності адміністративного правопорушення інспектор може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

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Законодавство не містить конкретного визначення чи переліку малозначних правопорушень. По суті це правопорушення, які носять формальний характер, не завдають значних збитків чи тяжких наслідків, не створюють аварійної ситуації чи перешкод іншим транспортним засобам або пішоходам тощо.

При винесенні усного зауваження водій звільняється від правових наслідків за таке правопорушення і вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

Рішення про призначення усного зауваження приймається особисто інспектором відповідно до оцінки ним всіх обставин справи. Тобто при наявності малозначного порушення інспектор має повне право винести усне зауваження з оформленням відповідної постанови.

Тому при вчиненні малозначного правопорушення, водій може вимагати щоб інспектор розглянув питання стосовно винесення усного зауваження. При отриманні усного зауваження водій вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

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