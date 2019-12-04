При малозначительном нарушении инспектор имеет полное право вынести устное замечание.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает, что при малозначительности административного правонарушения инспектор может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

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Законодательство не содержит конкретного определения или перечня малозначительных правонарушений. По сути, это правонарушения, которые носят формальный характер, не наносят значительный ущерб или тяжелых последствий, не создают аварийной ситуации или препятствий другим транспортным средствам или пешеходам и тому подобное.

При вынесении устного замечания водитель освобождается от правовых последствий за такое правонарушение и считается, что он не привлекался к административной ответственности.

Решение о назначении устного замечания принимается лично инспектором в соответствии с оценкой им всех обстоятельств дела. То есть при наличии малозначительного нарушения инспектор имеет полное право вынести устное замечание с оформлением соответствующего постановления.

Поэтому при совершении малозначительного правонарушения, водитель может требовать, чтобы инспектор рассмотрел вопрос о вынесении устного замечания.

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