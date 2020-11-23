На практиці "аварійку" часто використовують для висловлення подяки іншим учасникам дорожнього руху або для зупинки в місцях де це заборонено. Більшість сучасних авто автоматично вмикає аварійку у випадку екстреного гальмування з високої швидкості. Але українські Правила дорожнього руху регламентують її використання іншим чином.

Аварійна світлова сигналізація є попереджувальним сигналом. Головне її завдання – попередити або привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Вона грає важливу роль у забезпеченні безпеки руху.

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При цьому, водії часто використовують аварійну світлову сигналізацію при паркуванні у заборонених місцях. Це робиться з метою надання цій зупинці вигляду вимушеної зупинки та запобігання отримання штрафу. При цьому, вимушена зупинка – це припинення руху через технічну несправність автомобіля чи небезпеку, а не зупинка з особистих потреб водія.

Досить часто водії використовують “аварійку” як сигнал “подяки” іншим учасникам дорожнього руху.

Однак, законодавство дозволяє використовувати аварійну світлову сигналізацію лише у конкретних випадках. Відповідно до п.п. 9.9 ПДР аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського;

внаслідок засліплення водія світлом фар;

під час руху транспортного засобу з технічними несправностями;

на транспортному засобі, що буксирується;

на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком “Діти”;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Щодо скоєння ДТП, то разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації передбачено також встановлення знаку аварійної зупинки (п.п.9.10).

Якщо ж транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна (у разі руху автомобіля з технічними несправностями, автомобіля що буксирується чи перевозить дітей з розпізнавальним знаком “Діти”) водій повинен встановити знак аварійної зупинки ззаду на транспортному засобі (9.11.а).

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Також у разі відсутності в автомобілі “аварійки” знак аварійної зупинки встановлюється у разі вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги (9.11.б).

Порушення правил користування аварійною світловою сигналізацією передбачає адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу 425 грн. (ч.2 ст.122, ст.125 КУпАП). Це за звичайних обставин.

Якщо ж ці порушення спричинили створення аварійної обстановки, то водій може отримати або 680 грн. штрафу або позбутись посвідчення водія на строк від шести місяців до одного року.