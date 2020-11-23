На практике "аварийку" часто используют для выражения благодарности другим участникам дорожного движения или для остановки в местах, где это запрещено. Большинство современных автомобилей автоматически включает аварийку в случае экстренного торможения на высокой скорости. Но украинские Правила дорожного движения регламентируют ее использование другим образом.

Аварийная световая сигнализация является предупредительным сигналом. Главная ее задача – предупредить или привлечь внимание других участников дорожного движения. Она играет важную роль в обеспечении безопасности движения.

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При этом, водители часто используют аварийную световую сигнализацию при парковке в запрещенных местах. Это делается с целью предоставления этой остановке вида вынужденной остановки и предотвращения получения штрафа. При этом, вынужденная остановка это прекращение движения из-за технической неисправности автомобиля или опасности, а не остановка по личным нуждам водителя.

Довольно часто водители используют “аварийку” как сигнал "благодарности" другим участникам дорожного движения.

Однако, законодательство позволяет использовать аварийную световую сигнализацию только в конкретных случаях. Согласно п 9.9 ПДД аварийная световая сигнализация должна быть включена:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского;

в результате ослепления водителя светом фар;

во время движения транспортного средства с техническими неисправностями;

на транспортном средстве, которое буксируется;

на транспортном средстве, которое перевозит организованную группу детей с опознавательным знаком "Дети";

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.



Что касается совершения ДТП, то вместе с включением аварийной световой сигнализации предусмотрено также размещение знака аварийной остановки (п.п.9.10).

Если же транспортное средство не оборудовано аварийной световой сигнализацией или она неисправна (в случае движения автомобиля с техническими неисправностями, автомобиля буксируемого или перевозящего детей с опознавательным знаком "Дети") водитель должен установить знак аварийной остановки сзади на транспортном средстве (9.11.а).

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Также в случае отсутствия в автомобиле "аварийки" знак аварийной остановки устанавливается в случае вынужденной остановки в местах с ограниченной обзорностью дороги (9.11.б).

Нарушение правил пользования аварийной световой сигнализацией предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа 425 грн. (Ч.2 ст.122, ст.125 КоАП). Это при обычных обстоятельствах.

Если же эти нарушения повлекли создание аварийной обстановки, то водитель может получить или 680 грн. штрафа или лишиться водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года.