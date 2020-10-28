Почему уже оплаченный штраф может считаться непогашенным, как правильно закрыть исполнительное производство и снять арест с имущества, и почему Минюст не спешит переводить свои реестры онлайн.

Представьте, что вы собрались продавать свой автомобиль. Нашли покупателя, сговорились о цене – пора оформлять сделку, и вдруг выясняется, что вы не можете этого осуществить. Оказывается, на движимое имущество наложен арест из-за давнего штрафа. Ирония в том, что штраф за нарушение правил дорожного движения был выписан два месяца назад, и вы его оплатили, но он все еще считается непогашенным.

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По словам Артема Коробки, заместителя директора ГП "Инфотех" (официального поставщика программных продуктов для МВД), в этой ситуации нет ничего уникального. Причина ее возникновения, как правило, в том, что при пересчете денег, которые должны были погасить штраф, некорректно указано назначение платежа. "Обычная история: водитель вроде бы заплатил в кассе ближайшего банка, получил квитанцию и успокоился, но кассир неправильно заполнил графу "назначение платежа" – и деньги ушли в никуда. Таких случаев, к сожалению, было много, – жалуется Коробка. – В этой графе должны быть номер и серия постановления о штрафе – достаточно длинный ряд символов. Вбивая их вручную, легко ошибиться, не говоря уже о том, что некоторые кассиры, очевидно, плохо инструктированные, просто писали в графе "назначение" слово "штраф".

Данные, собранные Денисом Дмитровым, основателем платежно-информационного сервиса "Штрафы UA", свидетельствуют о том, что в течение одного месяца в среднем 2 тыс. Его пользователи сталкиваются с блокировкой карточных счетов, конфискацией автомобилей и другими неприятными санкциями, которые возникают за долги по просроченным штрафам.

Открытие данных: реестр административных нарушений

До недавнего времени часто случались еще более абсурдные казусы, когда владелец автомобиля и вовсе не знал, что оштрафован. Если нарушение правил фиксировал не сотрудник патрульной службы, остановивший машину, а автоматическая система контроля, постановление о штрафе отправляли по почте по адресу регистрации владельца. Однако не секрет, что очень многие наши соотечественники по разным причинам живут совсем не там, где зарегистрированы. Теоретически узнать про штраф можно было, зайдя в личный кабинет водителя на сайте МВД, но, во-первых, не все знают о его существовании (в "кабинете" около миллиона пользователей, а автопарк Украины составляет около 10 миллионов транспортных средств), во-вторых, этот электронный сервис не предполагает сообщений, и далеко не каждый пользователь часто проверяет свой профиль.

Настоящая революция в этой сфере произошла полгода назад, когда МВД предоставило доступ к данным реестра административных нарушений для обмена информацией с платежными системами банков в режиме реального времени. "Когда в мае – июне 2020 года мы открыли данные для "Приват24", много людей узнавали, что у них есть даже не один, а пять-шесть штрафов, по которым вот-вот закончатся сроки платежа", – рассказывает Артем Коробка.

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Предсказуемо, системы онлайн-банкинга оказались куда более эффективным каналом коммуникации с оштрафованным, чем письма, отправленные по адресу регистрации. Кроме того, появилась возможность вносить платежи онлайн, что очень упростило жизнь автомобилистов. "Сейчас уровень погашения штрафов фотофиксации составляет в среднем 85%, это очень хороший показатель", – говорит Артем. По данным, содержащимся в Реестре административных правонарушений, с 1 июня до 10 сентября 2020 года было выписано 861 524 штрафа за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а погашены из них 686 574. В целом (по всем видам штрафов за нарушение ПДД) доля погашения составляет 77%, и 75% проходят именно через сервисы онлайн-платежей. Для сравнения, в 2016 году, то есть до того как банковские системы получили доступ к данным реестра правонарушений, оплачен был всего 51% выписанных штрафов.

Оплата просроченного штрафа

Кроме очевидного удобства – возможности погасить штраф дистанционно и вовремя о нем узнать, у сервисов онлайн-платежей есть еще один существенный плюс. При авторизации плательщика они автоматически идентифицируют реквизиты получателей и назначение платежей - те же номера и серии постановлений о штрафах, в которых так опасно ошибаться. И вот вопрос: как в таком случае возникают трагикомические ситуации, когда транспортное средство и банковские счета водителя арестовывают из-за долга по штрафу, о котором он даже не знает? Все описанные механизмы обмена информацией работают только до тех пор, пока штраф не считается просроченным. Если инспектор при вас выписал постановление, на погашение дается 15 дней, если правонарушение зафиксировано автоматически – 30 дней. После этого информация о штрафе автоматически перемещается в другой реестр, и работает с ней уже не Министерство внутренних дел, а Министерство юстиции.

В отношении автовладельца открывают исполнительное производство. Сумма необходимого платежа растет, но онлайн-сервисы ее уже не отражают, новых реквизитов у них тоже нет. "Водитель, у которого есть смартфон и приложение для оплаты штрафов, узнает об открытии исполнительного производства, но чтобы получить больше информации, ему нужно обращаться в местное отделение Исполнительной службы, искать свое дело, потом идти для оплаты в банк и после всего перечисленного нужно еще отметить факт погашения в инспектора, – рассказывает Денис Дмитров. – С начала 2020 года водители оплатили лишь 6% от общей суммы открытых исполнительных производств. По состоянию на 18 августа текущего года начислено было 735 млн грн долга, а погашено 45 млн грн. Уверен, если бы Минюст открыл данные для платежных систем и разрешил оплачивать просроченные штрафы в смартфоне, показатели были бы совсем другими. Речь о 638 млн грн, которые могли бы поступить в бюджет".

Закрытие исполнительного производства

Как отмечает Юрий Залипаев, начальник отдела принудительного исполнения решений в Николаевской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции, оплату просроченной задолженности можно сделать онлайн, через терминал самообслуживания или лично в отделении банка. Залипаев не считает нынешнюю процедуру оплаты сложной или неудобной, но признает, что для корректного внесения платежа необходимо знать номер исполнительного производства и реквизиты депозитного счета органа исполнительной службы, в котором открыто данное производство. Эта информация есть в постановлении об открытии производства, которое должны присылать по адресу регистрации должника. Там же указан срок добровольного исполнения, то есть указано, сколько дней дают до применения санкций. Еще в постановлении есть идентификатор доступа, по которому можно отслеживать информацию о деле на сайте Минюста. Все эти сведения будут очень кстати при условии, что должник получит письмо, отправленное по почте по адресу, указанному в документах. Если он там не живет, могут возникнуть проблемы. На практике постановления часто доходят (если вообще доходят) до адресата уже после того, как против него применили какие-то санкции.

Узнать об открытых исполнительных процессах можно по этой ссылке https://orm.minjust.gov.ua/#/. Нужно указать адрес электронной почты, идентификационный код и фамилию имя отчество. Также можно указать номер транспортного средства или номер исполнительного производства если он известен. Эта услуга платная и вместе с комиссией стоит около 50 грн.

Чаще всего это запись об обременении движимого и недвижимого имущества с одновременным арестом средств на банковских счетах. "Иногда должники узнают об аресте счетов, находясь за границей, представьте только, какими неприятностями может обернуться подобный "сюрприз", – говорит основатель сервиса "Штрафы UA".

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Отвечая на вопрос о том, что делается для защиты интересов автомобилистов, чьи штрафы оказались просроченными не по их вине, начальник Управления информационной политики Министерства юстиции Оксана Грязнова была крайне лаконична. Она отметила, что, согласно статье 4 Гражданского процессуального кодекса Украины, каждый может защищать свои права в суде. С этим не поспоришь, но из опыта наши соотечественники – не самые активные истцы, подать иск в государственную структуру, да не в какую-нибудь, а в Минюст и вовсе решатся единицы. А жаль: недовольные должники могли бы взять количеством, утопить министерство в исках, пусть даже сначала не очень перспективных, и таким образом заставить к созданию более удобного сервиса погашения долгов.