В случае принятия скандального законопроекта №2695 с новыми поправками водителей смогут останавливать "для профилактики" в ночное время – с 22:00 до 08:00, а также в праздничные, нерабочие, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней. Штрафы за превышение скорости увеличат до 3400 грн. А за пьяное вождение будут сажать за решетку на срок от 7 до 12 лет.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий "профилактическую остановку" для проверки на трезвость и повышение штрафов за управление автомобилями в нетрезвом виде.

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Речь идет о скандальном законопроекте о расширении полномочий полиции №2695 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Петиция за прекращение его рассмотрения за пять дней набрала более 25 тыс подписей, но депутаты все равно продолжают рассмотрение законопроекта и даже рекомендуют своим коллегам за него голосовать.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, этим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции". В него ко второму чтению было подано 611 поправок, из которых 159 были учтены.

Говоря об изменениях в законопроекте ко второму чтению, Медяник отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях предлагается изложить в новой редакции статью 130 "В частности, повышены штрафы за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения", – объяснил он.

Также предлагается установить, что административные взыскания за правонарушение, предусмотренные статьей 130, могут быть наложены в течение года со дня совершения, тогда как сегодня этот срок составляет 3 месяца.

"Предлагается повысить размеры штрафов. В частности, статья 122 КУоАП – это превышение установленных ограничений скорости движения, статья 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством", – добавил депутат.

Среди прочего, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ими в состоянии опьянения.

Кроме того, этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 35 закона "О Национальной полиции" по проведению профилактической остановки транспортных средств.

"Предлагается установить, что такие "профилактические меры" могут осуществляться в ночное время – с 22:00 до 08:00, а также в праздничные, нерабочие, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней", – рассказал Медяник.

Перед голосованием председатель комитета, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский уточнил, что такую ​​"профилактическую остановку" предлагается осуществлять с целью осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции.

Другим голосованием члены комитета рекомендовали парламенту принять этот документ во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений комитета.

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Законопроект №2695 Верховная рада приняла в первом чтении 13 июля. Документом предлагается установить, что отдельные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Также предлагается ввести норму, согласно которой превышение скорости больше чем на 50 км в час карается штрафом в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн).

Кроме того, планируется установить, что требование о передаче документов для проверки не распространяется на водителей, которые получили удостоверения после 2013 года или могут предъявить электронное удостоверение и регистрацию на транспортное средство.