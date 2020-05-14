Закон «Про ОСЦПВ» зобов'язує страхову компанію здійснити виплату не пізніше, ніж через 90 днів з моменту отримання заяви на виплату та всіх доданих до неї документів.

Акцентуємо вашу увагу: 90 днів відраховується не від дати ДТП, а від дати отримання всіх необхідних документів страховою компанією!

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Якщо ж страховик дійсно порушує ваші права, рекомендуємо:

✅ написати офіційне письмове звернення керівництву страхової компанії. Це допоможе швидко вирішити проблему, якщо вона викликана недоробками конкретних співробітників служби врегулювання.

✅ Скаргу можна подати до до МТСБУ за адресою: 02002, Київ-2, а/с №272 МТСБУ або ж по факсу за номером (044) 239-20-31 (працює цілодобово в автономному режимі) або на електронну адресу [email protected] (сканувавши скаргу, щоб проглядався Ваш підпис).

✅ Також скаргу можна подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Грінченка 3)

Скарга повинна містити всю ключову інформацію про страхову подію і процес її врегулювання, а також особисті дані потерпілого (ПІБ, адреса, дата ДТП, держномери автомобілів-учасників ДТП, ПІБ власників і водіїв, номер поліса винуватця, дата звернення до СК, дата і перелік документів, поданих до СК тощо), а також стислий виклад проблеми, що виникла.

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