Закон "Об ОСАГО" обязывает страховую компанию произвести выплату не позднее, чем через 90 дней с момента получения заявления на выплату и всех прилагаемых к нему документов.

Акцентируем ваше внимание: 90 дней отсчитывается не от даты ДТП, а после получения всех необходимых документов страховой компанией!

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Если же страховщик действительно нарушает ваши права, рекомендуем:

✅ Написать официальное письменное обращение руководству страховой компании. Это поможет быстро решить проблему, если она вызвана недоработками конкретных сотрудников службы урегулирования.

✅ Жалобу можно подать в МТСБУ по адресу: 02002, Киев-2, а/я №272 МТСБУ или по факсу на номер (044) 239-20-31 (работает круглосуточно в автономном режиме) или на электронный адрес [email protected] (отсканировав жалобу, чтобы просматривалась Ваша подпись).

✅ Также жалобу можно подать в Национальную комиссию осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (01001, г.Киев, ул. Гринченко 3)

Жалоба должна содержать всю ключевую информацию о страховом событии и процессе его урегулирования, а также личные данные потерпевшего (ФИО, адрес, дата ДТП, госномера автомобилей-участников ДТП, ФИО владельцев и водителей, номер полиса виновника, дата обращения в СК, дата и перечень документов, поданных в СК т.д.), а также краткое изложение проблемы, которая возникла.

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