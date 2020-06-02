Верховний суд підтримав право водіїв на юридичний захист від безпідставних штрафів

При розгляді на місці зупинки питання про накладення штрафу водій згідно з статтею 268 КУпАП має право скористатись послугами юриста чи адвоката.

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Для цього водій повинен повідомити інспектора про необхідність такої правової допомоги. Якщо на місці зупинки адвокат відсутній, то водій має право подати клопотання про відкладення розгляду справи на інший день.

Отримавши таке клопотання, інспектор повинен надати водію можливість реалізувати своє право на отримання правової допомоги.

У постанові від 26.05.2020 Верховний суд зробив висновок, що невжиття інспектором дій щодо можливості скористатись послугами адвоката є порушенням прав водія і як наслідок є підставою для скасування штрафу.

Таким чином, згідно з висновком Верховного суду, інспектор за проханням водія повинен забезпечити йому право на присутність при розгляді справи адвоката чи юриста.

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