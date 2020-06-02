Верховный суд поддержал право водителей на юридическую защиту от необоснованных штрафов

При рассмотрении на месте остановки вопроса о наложении штрафа водитель согласно статье 268 КУоАП вправе воспользоваться услугами юриста или адвоката.

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Для этого водитель должен сообщить инспектору о необходимости такой правовой помощи. Если на месте остановки адвокат отсутствует, то водитель имеет право подать ходатайство об отложении рассмотрения дела на другой день.

Получив обращение, инспектор должен предоставить водителю возможность реализовать свое право на получение юридической помощи.

В постановлении от 26.05.2020 Верховный суд сделал вывод, что непринятие инспектором действий относительно возможности воспользоваться услугами адвоката является нарушением прав водителя и как следствие является основанием для отмены штрафа.

Таким образом, согласно заключению Верховного суда, инспектор по просьбе водителя должен обеспечить ему право на присутствие при рассмотрении дела адвоката или юриста.

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