Минздрав Украины с 1 июня смягчил правила карантина, благодаря чему украинцы могут снова посещать учебные занятия в группах (не более 10 человек). Теперь возобновятся занятия в автошколах.

Занятия в автошколах, как во всех образовательных учреждениях Украины прекратились в марте после того, как ввели карантин. До конца мая сервисные центры МВД из-за карантина также не проводили практических экзаменов на получение водительских прав.

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Но с середины мая Кабмин стал постепенно смягчать правила карантина. Ранее уже возобновились практические экзамены на получение водительских прав. Теперь же снова начнутся занятия в автошколах.

Работники автошкол должны быть одеты в маски и респираторы. Минздрав разработал целый список рекомендаций, с которыми подробно можно ознакомиться на официальном сайте.

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