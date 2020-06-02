МОЗ України з 1 червня пом’якшив правила карантину, завдяки чому українці можуть знову відвідувати навчальні заняття в групах (не більше 10 осіб). Тепер поновляться заняття в автошколах.

Заняття в автошколах, як у всіх освітніх установах України, припинилися в березні після того, як ввели карантин. До кінця травня сервісні центри МВС через карантин також не проводили практичні іспити на отримання водійських прав.

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Але з середини травня Кабмін став поступово пом’якшувати правила карантину. Раніше вже відновилися практичні іспити на отримання водійських прав. Тепер же знову почнуться заняття в автошколах.

Працівники автошкіл повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті.

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