Суд визнав правомірною відмову водія їхати в медзаклад для огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Суд з’ясував, що працівники поліції, замість запропонувати водію пройти огляд на місці зупинки, безпідставно пропонували йому їхати в медичний заклад. Це стало підставою для визнання водія невинним і закриття провадження у справі.

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Фактичні обставини справи

Працівники поліції зупинили водія. Через протиправність зупинки виник словесний конфлікт. В ході цього конфлікту працівники поліції «раптом почали бачити» у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Далі водію запропонували проїхати в медичний заклад для огляду. У відповідь водій повідомив, що не зобов’язаний кудись їхати. Повідомив про своє право пройти огляд на місці зупинки із використанням спеціальних технічних засобів.

Внаслідок відмови проїхати в медичний заклад відносно водія склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП. Протокол передали на розгляд суду.

Що каже закон

Відповідно до ч.1 ст.130 КУпАП передбачена відповідальність за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп`яніння.

Відповідальність за вказаною нормою закону настає лише у випадку дотримання встановленого законом порядку проведення огляду.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.266 КУпАП огляд водія на стан алкогольного чи наркотичного сп`яніння проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів.

У разі незгоди водія на проведення огляду поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, огляд проводиться в закладах охорони здоров`я.

Висновки суду

Суд уважно переглянув відеозапис з місця зупинки. З цього суд зазначив, що працівник поліції взагалі не пропонував пройти йому огляд на місці зупинки. А одразу вказав на необхідність пройти такий огляд у медичному закладі охорони здоров`я. На що фактично й отримав правомірну відмову.

Також з відеозапису суд констатував, що водій відповідав на питання робітників поліції чітко, виразно, поведінка його адекватна та відповідає обстановці.

За таких обставин, суд зробив висновок, що запропонований працівниками поліції порядок огляду на стан наркотичного сп`яніння не є дійсним, оскільки проведений з порушенням вимог ст.266 КУпАП.

За результатами розгляду справи суд зробив висновок, що в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП. Після цього суд закрив провадження у справі. (Постанова суду від 08.06.2023 у справі №214/137/23).