Суд признал правомерным отказ водителя ехать в медучреждение для осмотра состояния наркотического опьянения.

Суд выяснил, что сотрудники полиции, вместо того, чтобы предложить водителю пройти осмотр на месте остановки, безосновательно предлагали ему ехать в медицинское учреждение. Это послужило основанием для признания водителя невиновным и закрытия производства по делу.

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Фактические обстоятельства дела

Сотрудники полиции остановили водителя. Из-за противоправности остановки возник словесный конфликт. В ходе этого конфликта сотрудники полиции "вдруг начали видеть" у водителя признаки наркотического опьянения.

Далее водителю предложили проехать в медицинское учреждение для осмотра. В ответ водитель сообщил, что не обязан куда-то уезжать. Сообщил о своем праве пройти осмотр на месте остановки с использованием специальных технических средств.

В результате отказа проехать в медицинское учреждение в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП. Протокол был передан на рассмотрение суда.

Что говорит закон

Согласно ч.1 ст.130 КУоАП предусмотрена ответственность за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком, учитывая состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Ответственность по указанной норме закона наступает только в случае соблюдения установленного законом порядка проведения осмотра.

Так, согласно требованиям ч.2 ст.266 КУоАП, осмотр водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения проводится полицейским с использованием специальных технических средств.

В случае несогласия водителя на проведение досмотра полицейским с использованием специальных технических средств, осмотр проводится в учреждениях здравоохранения.

Выводы суда

Суд внимательно посмотрел видеозапись с места остановки. Суд отметил, что работник полиции вообще не предлагал пройти ему осмотр на месте остановки. А сразу отметил необходимость пройти такой осмотр в медицинском учреждении здравоохранения. На что фактически получил правомерный отказ.

Также по видеозаписи суд констатировал, что водитель отвечал на вопросы рабочих полиции четко, четко, поведение его адекватно и соответствует обстановке.

При таких обстоятельствах суд заключил, что предложенный работниками полиции порядок осмотра на состояние наркотического опьянения недействителен, поскольку проведен с нарушением требований ст.266 КУоАП.

По результатам рассмотрения дела суд заключил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения по ч.1 ст.130 КУоАП. После этого суд закрыл производство по делу. (Постановление суда от 08.06.2023 г. по делу №214/137/23).