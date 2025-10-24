Коли взувати зимову гуму і чи всім варто це робити?

На вулиці ще плюс десять, вдень сухо, а прогнози не лякають снігом. І все ж, соціальні мережі та шиномонтажі вже гудуть — наче прийшов «офіційний сезон заміни гуми». Але чи справді поспішати потрібно всім? Правильна відповідь, як часто буває в автомобільних справах, залежить від низки факторів.

Читайте також: Зимові шини: в яких країнах Європи вони необхідні

Ті, хто перевзувається на зиму, зазвичай роблять це коли середньодобова температура падає нижче +7 за Цельсієм, стрілки годинників переводять на зимовий час, а у багатоквартирних будинках вмикають централізоване опалення. Але ж є низка випадків коли перевзуватись непотрібно.

Коли міняти гуму не потрібно

Далеко не кожному водієві потрібно їхати на шиномонтаж. Є ситуації, коли заміна гуми — радше зайва витрата часу і грошей, ніж реальна потреба. І таких випадків немало.

Ви маєте всесезонку

Сучасні всесезонні шини — не компроміс минулого десятиліття. Багато моделей адаптовані до українського клімату, мають маркування M+S або сніжинку на горі, що цілком дозволяє використовувати їх узимку. Якщо ви їздите переважно містом і не живете у Карпатах — така гума спокійно впорається до весни.

Ви ще не вирішили, чи будете їздити взимку

Буває, що авто на зиму стає «другим» — лишається в гаражі, бо власник переходить на громадський транспорт чи працює віддалено. У такому випадку купувати зимовий комплект лише «про всяк випадок» — сумнівна інвестиція. Гума старіє навіть без їзди, тому краще придбати її безпосередньо перед використанням.

Ви рідко виїжджаєте

Авто, яке проводить більшість часу на стоянці, навряд чи потребує негайної заміни гуми. Якщо ви користуєтесь ним як автомобілем «вихідного дня», щоб поїздити «для душі». Перевзувати його у зимову гуму навряд чи є сенс.

Ви мотоцикліст

Нажаль українській клімат не дозволяє їздити на мотоциклі цілий рік, тож автомобілі є майже у всіх мотоциклістів. Але машини у мотоциклістів, зазвичай, вже на зимовій гумі. Адже влітку таке авто майже не використовується.

Коли перевзуватись потрібно

Зовсім інша історія — коли ваші поїздки не обмежуються асфальтом у межах міста, ви багато часу проводите за кермом і часто пересуваєтесь між містами. Насправді випадків коли перевзуватись потрібно дуже багато.

Живете або часто їздите в Карпати

Гори диктують свої правила. Температура там падає швидше, тіні від лісу довше зберігають іній, а нічна ожеледиця може з’явитися навіть у жовтні. Якщо ваша маршрутка — Буковель, Славське чи Верховина, «перевзуватися» потрібно раніше, ніж у Києві чи Харкові.

Ви активний водій

Регулярні поїздки за місто, особливо вранці або після заходу сонця, — це підстава для ранньої заміни гуми. Навіть якщо вдень ще плюс десять, на холодному асфальті після ночі літня гума дубіє, і гальмівний шлях може зрости на кілька метрів.

Читайте також: Які зимові шини вибрати для кросовера та електромобіля

Загалом якщо в автомобілі приводите чимало часу є сенс заздалегідь підготуватись і використовувати сезонну гуму. Підбирати її варто з огляду на експлуатаційні вимоги.

Ви прагнете максимального рівня безпеки

Використання сезонної гуми – найкраще рішення з міркувань безпеки. Перевзуватись на зиму якомога раніше все ж варто, якщо є така можливість і її доцільності не протирічать інші фактори.

Компроміс: не панікувати, але готуватись

Якщо поки що не відчуваєте потреби міняти гуму, перевірте запаску, тиск і глибину протектора — це базові речі, які не потребують сезону.

Якщо використовуєте сезонну гуму є сенс підготувати зимовий комплект: дістати, перевірити, можливо, підкачати чи замінити старі шини. Бо чекати першого снігу — найгірша стратегія, яка гарантовано призведе до черг і метушні.

Що кажуть експерти

Шинники наголошують: головна небезпека не в тому, що хтось поїде на літній гумі у сніг, а в помилковому відчутті безпеки. Навіть на зимових шинах не можна забувати про акуратне керування, більший гальмівний шлях і небезпеку ожеледиці.

Читайте також: Які зимові шини краще – вузькі чи широкі

Усе зводиться до простого принципу — розумний підхід замість автоматизму. Не обов’язково «перевзуватись» у жовтні, але точно потрібно бути готовим до зміни умов на дорозі.

Підсумок

Заміна гуми — це не обряд, який має фіксовану дату. Це усвідомлене рішення, яке залежить від вашого стилю їзди, маршруту, місця проживання і навіть від планів на зиму.

Комусь доцільно вже сьогодні їхати на шиномонтаж, а хтось спокійно дочекається листопада або так і буде їздити на «всесезонці». Головне — не забувати, що безпека не в даті на календарі, а у відповідальності за кермом.