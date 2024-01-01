Коли Yamaha встигла створити спортивний автомобіль

Бренд Yamaha означає різні речі для різних людей. Деякі думають про мотоцикли, а інші бачать компанію як виробника музичних інструментів і аудіообладнання. Від картингів для гольфу та квадроциклів до генераторів і плавальних басейнів – Yamaha пропонує різноманітну лінійку продуктів.

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Меншою мірою Yamaha відома своєю його участю в автомобільному сегменті. Однак це допомогло Toyota розробити 2000GT у 1960-х роках. Крім того, вона розробила та побудувала Ford V-6 SHO та V-8 SHO. Також компанія співпрацювала з Lexus для створення його суперкара LFA. Він працював на V-8, який використовувався в кількох моделях Volvo. Деякі розробки використовували Celica та MR2, а також Lotus Elise.

Yamaha також роздумувала про створення власного автомобіля. OX99-11 1992 року випуску мав бути запущений у виробництво в 1994 році з V-12. Однак рецесія початку 1990-х років убила те, що могло бути автомобілем Формули-1 для доріг. У 2013 році японська компанія переглянула ідею створення автомобіля, випустивши Motiv розміром з півлітра. Він теж не потрапив у серію. Через пару років Sports Ride був представлений на Токійському автосалоні як потенційний винищувач Mazda Miata.

Маленьке двомісне купе, побудоване на шасі iStream від Gordon Murray Design, важило лише 1653 фунти. Це зробило його значно легшим, ніж MX-5 ND-покоління, який тільки дебютував у 2015 році. Задньопривідний спортивний автомобіль мав був компактним і мав приблизно такі ж пропорції, як і Міата.

Презентація концепту на Токійському автосалоні 2015 року не була кінцем історії. Подальші патентні зображення іншого дизайну, імовірно, версії, ближчої до виробництва, з’явилися як частина заявки на інтелектуальну власність у 2018 році. Він мав пом’якшений дизайн у стилі Lotus, а вихлопні наконечники були відсутні. Це змусило людей повірити, що Sports Ride перетворився на електромобіль.

У заявці на торговельну марку, розміщеній на веб-сайті Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу, Гордон Мюррей вказаний як один із дизайнерів. Цікаво, що ми знайшли відео, опубліковане Yamaha з оновленим автомобілем, який проходив тестування в 2017 році, і тоді він мав назву T40. Очевидно, він все ще мав двигун внутрішнього згоряння.

Yamaha ніколи не розкривала ідентичність двигуна, але вона сказала, що фари Sports Ride схожі на фари YZF-R1. Спортивний мотоцикл мав 1,0-літровий чотирициліндровий двигун, який виробляв 200 кінських сил і обертається до 14 000 обертів на хвилину. Тільки уявіть цей двигун у купе, яке практично нічого не важить.

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Бачити, що автомобіль проходить випробування з дизайном, подібним до серійного, говорить про те, що Yamaha серйозно налаштована продати його. На жаль, у 2019 році компанія відмовилася від усіх своїх планів щодо розробки автомобілів, тому конкурент Subaru BRZ/Toyota GR86 так і не був реалізований. Доступні спортивні автомобілі конкурують у розрідженому сегменті, і дуже шкода, що T40 залишився лише концептом.