Когда Yamaha успела создать спортивный автомобиль

Бренд Yamaha означает разные вещи для разных людей. Некоторые думают о мотоциклах, а другие видят компанию как производителя музыкальных инструментов и аудиооборудования. От картингов для гольфа и квадроциклов до генераторов и плавательных бассейнов – Yamaha предлагает разнообразную линейку продуктов.

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В меньшей степени Yamaha известна своим его участием в автомобильном сегменте. Однако это помогло Toyota разработать 2000GT в 1960-х годах. Кроме того, она разработала и построила Ford V-6 SHO и V-8 SHO. Также компания сотрудничала с Lexus для создания его суперкара LFA. Он работал на V-8, который использовался в нескольких моделях Volvo. Некоторые разработки использовали Celica и MR2, а также Lotus Elise.

Yamaha также размышляла о создании собственного автомобиля. OX99-11 1992 года выпуска должен был быть запущен в производство в 1994 году с V-12. Однако рецессия начала 1990-х годов убила то, что могло быть автомобилем Формулы-1 для дорог. В 2013 году японская компания пересмотрела идею создания автомобиля, выпустив Motiv размером с пол-литра. Он тоже не попал в серию. Через пару лет Sports Ride был представлен на Токийском автосалоне как потенциальный истребитель Mazda Miata.

Маленькое двухместное купе, построено на шасси iStream от Gordon Murray Design, весило всего 1653 фунта. Это сделало его значительно легче, чем MX-5 ND-поколения, который только дебютировал в 2015 году. Заднеприводный спортивный автомобиль имел был компактным и имел примерно такие же пропорции, как и Миата.

Презентация концепта на Токийском автосалоне 2015 года не была концом истории. Дальнейшие патентные изображения другого дизайна, предположительно, версии, ближе к производству, появились как часть заявки на интеллектуальную собственность в 2018 году. Он имел смягченный дизайн в стиле Lotus, а выхлопные наконечники отсутствовали. Это заставило людей поверить, что Sports Ride превратился в электромобиль.

В заявке на торговую марку, размещенной на веб-сайте Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза, Гордон Мюррей указан как один из дизайнеров. Интересно, что мы нашли видео, опубликованное Yamaha с обновленным автомобилем, который проходил тестирование в 2017 году, и тогда он имел название T40. Очевидно, он все еще имел двигатель внутреннего сгорания.

Yamaha никогда не раскрывала идентичность двигателя, но она сказала, что фары Sports Ride похожи на фары YZF-R1. Спортивный мотоцикл имел 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который производил 200 лошадиных сил и вращался до 14 000 оборотов в минуту. Только представьте этот двигатель в купе, которое практически ничего не весит.

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Видеть, что автомобиль проходит испытания с дизайном, подобным серийному, говорит о том, что Yamaha серьезно настроена продать его. К сожалению, в 2019 году компания отказалась от всех своих планов по разработке автомобилей, поэтому конкурент Subaru BRZ/Toyota GR86 так и не был реализован. Доступные спортивные автомобили конкурируют в разреженном сегменте, и очень жаль, что T40 остался лишь концептом.