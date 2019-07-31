За розмову по телефону за кермом поліцейські дійсно можуть вилучити посвідчення водія, але тільки в певному випадку.

Водієві заборонено під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці. Такі обмеження пов’язані з тим, що при спілкуванні по “мобільному” реакція водія сповільнюється, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.

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Якщо розмова по телефону не призвела до жодних наслідків, то штраф становить 425 грн. Якщо ж ці дії примусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 680 грн. або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

Таким чином, за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити посвідчення водія. Також слід пам’ятати, що розмова по телефону за кермом створює небезпеку як для водія, так і для оточуючих.

Варто звернути увагу на те, що пункт 2.9 д Правил дорожнього руху забороняє “під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці”. Тобто формально розмова по телефону, який притиснутий до вуха плечем, так само як використання гарнітури або гучномовця не є порушенням.

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