За разговор по телефону за рулем полицейские действительно могут забрать водительское удостоверение, но только в определенном случае.

Водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке. Такие ограничения связаны с тем, что при общении по "мобильному" реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

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Если разговор по телефону не привел к каким-либо последствиям, то штраф составляет 425 грн. Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 680 грн. или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года.

Таким образом, за разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение. Также следует помнить, что разговор по телефону за рулем создает опасность как для водителя, так и для окружающих.

Стоит обратить внимание на то, что пункт 2.9 д Правил дорожного движения запрещает "во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке". То есть формально разговор по телефону, который прижат к уху плечом, так же как использование гарнитуры или громкой связи не является нарушением.

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