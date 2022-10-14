У Рівненській області скоротили час комендантської години. З понеділка можна буде знаходитись на вулицях та пересуватись на автомобілях до 12 ночі.

У Рівненській області місцева влада скоротила час комендантської години. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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«На Рівненщині змінено час комендантської години – з 00:00 до 5:00. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області. Воно починає діяти від понеділка, 17 жовтня», - зазначив він.

За словами голови ОВА, це питання винесли на розгляд через колективні звернення власників бізнесу. Крім того, раніше кілька регіонів уже подали приклад та скоротили комендантську годину.

«У низці областей України вже ухвалено рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічного погляду. Тому наша Рада оборони прийняла її одноголосно», – додав Коваль.

У Києві та області комендантська година триває із 23:00 до 05:00. Петиція про скорочення її тривалості зібрала необхідну кількість голосів у рекордно короткий строк, але міська влада столиці не задовольнила вимоги киян.

Комендантська година діє на всій території України. Залежно від регіону його час може бути різним. Під час комендантської години забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях.