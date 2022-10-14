В Ровенской области сократили время комендантского часа. С понедельника можно будет находиться на улицах и передвигаться на автомобилях до 12 ночи.

В Ровенской области местные власти сократили время комендантского часа. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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«В Ровенской области изменено время комендантского часа – с 00:00 до 5:00. Такое решение сегодня принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября», – отметил он.

По словам главы ОВА, этот вопрос вынесли на рассмотрение из-за коллективных обращений владельцев бизнеса. Кроме того, ранее несколько регионов уже подали пример и сократили комендантский час.

«В ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа. Оно целесообразно с экономической точки зрения. Поэтому наш Совет обороны принял его единогласно», – добавил Коваль.

В Киеве и области комендантский час длится с 23:00 до 05:00. Петиция о сокращении ее продолжительности собрала необходимое количество голосов в рекордно короткий срок , но городские власти столицы не удовлетворили требования киевлян.

Комендантский час действует на всей территории Украины. В зависимости от региона его время может быть разным. Во время комендантских часов запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах.