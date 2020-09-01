Мобільну електростанцію під назвою Toyota FC Bus розробили на випадок природних катастроф.

Компанії Honda і Toyota разом розробили пересувну електростанцію Moving e на базі водневого автобуса Toyota FC Bus, покликану допомогти тимчасово відновити електропостачання, під час природних катастроф. Перевірка життєздатності проекту і демонстрація можливостей системи почнуться в наступному місяці.

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Toyota FC Bus має силову установку, що працює на водні, причому для проекту Moving e кількість резервуарів для його зберігання була подвоєна. Автобус генерує до 454 кіловат-годин електроенергії і може роздавати її з максимальною потужністю 18 кіловат через два пристрої відбору потужності Honda Power Exporter 9000. “Експортери”, у свою чергу, можуть живити 20 портативних генераторів LiB-AID E500, 36 батарейних модулів Honda Mobile Power Pack або безпосередньо під’єднані пристрої.

При цьому Moving e може одночасно працювати і в режимі електростанції, забезпечуючи екстрені служби енергією, а також служити місцем відпочинку для обслуговуючого персоналу.

Фото: Toyota Moving e / Toyota

Запасу енергії Moving e вистачить, щоб забезпечити електрикою масовий захід, тимчасові роботи дорожніх служб тощо.

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