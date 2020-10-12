Amazon замовила 100 тисяч електричних вантажівок і перші 10 тисяч з них виїдуть на дороги США вже наступного року, а решта – до 2030-го, повністю замінивши нинішні фургони з ДВЗ.

Електричні фургони доставки створені у рамках програми Amazon The Climate Pledge, котра взяла на себе зобов'язання до 2040 року повністю перейти на екологічно чисті автомобілі. Запланований випуск трьох різних моделей електромобілів і перед нами перша з них.

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Технічне оснащення, платформа та дизайн електрокара розроблені спеціалістами стартапу Rivian, тоді як фахівці Amazon допомагали з оптимізацією внутрішнього простору фургона. Вантажівка отримала повний набір сучасних сенсорів для цифрових асистентів, під час руху по шосе і міських дорогах. Велике лобове скло з гарною оглядовістю доповнюють камери, що забезпечують картинку з 360-градусним оглядом на моніторі перед водієм. Інтеграція з голосовим помічником Amazon Alexa дозволяє водію отримувати актуальну інформацію про затори чи погоду за адресою доставки, не відриваючись від управління.

Фото: електричний фургон доставки Amazon від Rivian / Amazon

Фургон має пласку та низьку підлогу, зсувні дверки збоку та ролетні – ззаду, а всередині розміщено три стелажі з полицями. Характеристики електричного фургона не озвучені – не відомі ані пробіг на одному заряді, ані потужність чи інші параметри новинки.