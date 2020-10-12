Amazon заказала 100 тысяч электрических грузовиков и первые 10 тысяч из них выедут на дороги США уже в следующем году, а остальные – к 2030-му, полностью заменив нынешние фургоны с ДВС.

Электрические фургоны доставки созданы в рамках программы Amazon The Climate Pledge, которая взяла на себя обязательство к 2040 году полностью перейти на экологически чистые автомобили. Запланирован выпуск трех различных моделей электромобилей и перед нами первая из них.

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Техническое оснащение, платформа и дизайн электрокара разработаны специалистами стартапа Rivian, тогда как специалисты Amazon помогали с оптимизацией внутреннего пространства фургона. Грузовик получил полный набор современных сенсоров для цифровых ассистентов, во время движения по шоссе и городским дорогам. Большое лобовое стекло с хорошей обзорностью дополняют камеры, обеспечивающие картинку с 360-градусным обзором на мониторе перед водителем. Интеграция с голосовым помощником Amazon Alexa позволяет водителю получать актуальную информацию о пробках или погоде по адресу доставки, не отрываясь от управления.

Фото: електричний фургон доставки Amazon від Rivian / Amazon

Фургон имеет плоский и низкий пол, сдвижные дверки сбоку и роллетные – сзади, а внутри размещены три стеллажа с полками. Характеристики электрического фургона не озвучены – не известны ни пробег на одном заряде, а ни мощность или другие параметры новинки.