Величезний салон, багато посадочних місць, економічний двигун. Все це KIA Carnival (або Sedona в Америці). Але чи вартий він уваги українців?

KIA Carnival третього покоління неможливо знайти в українських автосалонах марки. Тому люди, котрим потрібен великий та надійний "автобус" привозять його самостійно зі США, Кореї чи Європи.

Перед нами – європейська версія з відомим 2,2-літровим дизельним двигуном. Це кращий варіант за 3,7-літровий бензиновий GDI, який стоїть в американській версії Sedona.

KIA Carnival обладнаний 6-ступінчатим АКП, переднім привідом, як і його одноплатформенник Кia Sorento.

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В салон можна ввійти в двері, що розсуваються (в топ-версіях – з електроприводом). Тут може бути від 7 до 11 місць, причому чим більше місць, тим більш дешева комплектація. На тесті - якраз Carnival з 11 посадкових місць, тож водію треба категорія посвідчення водія для керування автобусами. Сидіння з шкірозамінника, причому світлого. Але не всі крісла повноцінні, середні більше схожі на широкі підлокітники. А в 11-місній версії 4 ряд складається в багажнику, вони "дитячі".

Як веде себе KIA Carnival на ходу, дивіться у відео:

Нагадаємо, Kia Ceed тепер має дизельний гібрид.