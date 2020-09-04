Огромный салон, много посадочных мест, экономичный двигатель. Все это KIA Carnival (или Sedona в Америке). Но достоин ли он внимания украинцев?

KIA Carnival третьего поколения невозможно найти в украинских автосалонах марки. Поэтому люди, которым нужен большой и надежный "автобус", привозят его самостоятельно из США, Кореи или Европы.

Перед нами – европейская версия с известным 2,2-литровым дизельным двигателем. Этот вариант лучше, чем 3,7-литровый бензиновый GDI, который стоит в американской версии Sedona.

KIA Carnival оборудован 6-ступенчатым АКП, передним приводом, как и его одноплатформенник Kia Sorento.

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В салон можно войти в раздвигающиеся двери (в топ-версиях – с электроприводом). Здесь может быть от 7 до 11 мест, причем чем больше мест, тем более дешевая комплектация. На тесте – как раз Carnival с 11 посадочными местами, поэтому водителю нужно категория водительского удостоверения для управления автобусами. Сиденье из кожзама, причем светлого. Но не все кресла полноценные, средние больше похожи на широкие подлокотники. А в 11-местной версии 4 ряд складывается в багажнике, они "детские".

Как ведет себя KIA Carnival на ходу, смотрите в видео:

Напомним, Kia Ceed теперь имеет дизельный гибрид.