Зараз штрафи з перевищення швидкості накладаються на власника автомобіля (який може навіть не мати водійських прав), а не на водія-порушника. Конституційний суд має вирішити, чи відповідає ця норма головному Закону України

Постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді повідомила про початок процесу. У Конституційному Суді оскаржено положення Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) про автофіксацію.

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Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб та та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Зараз порушується:

принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності;

презумпція невинуватості особи;

право на на професійну правничу допомогу (постанова про накладення адміністративного стягнення може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності).

Аргументи захисту:

обмеження прав є пропорційним тій меті, яку планується досягти: забезпечення безпеки дорожнього руху, захист життя і здоров'я громадян;

у справі «Фальк проти Нідерландів» Європейський суд з прав людини визнав правомірною відповідальність саме власників транспортних засобів;

КУпАП встановлює не презумпцію винуватості власника транспортного засобу, як вказують автори скарги, а презумпцію володіння транспортним засобом в момент вчинення правопорушення саме його законним володільцем (власником). При цьому ця презумпція може бути спростована. Встановлення презумпцій такого роду не суперечить практиці ЄСПЛ (рішення у справі «Салабіаку проти Франції»);

Втім, вірогідність відміни автофіксації, мінімальна. Адже за два місяці роботи автофіксації лише у Києві та області автовласники заплатили 73 мільйони гривень. При цьому за перший місяць роботи аварійність у київський області зросла на 26%.

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