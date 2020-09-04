Сейчас штрафы за превышение скорости накладываются на владельца автомобиля (которой может даже не иметь водительских прав), а не на водителя-нарушителя. Конституционный суд должен решить соответствует ли эта норма главному закону Украины

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде сообщила о начале процесса. В Конституционном Суде обжаловано положение Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) об автофиксации.

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Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и тот, кто совершил правонарушение, могут быть разными людьми, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которого зарегистрировано транспортное средство.

Сейчас нарушается:

принцип индивидуального характера юридической ответственности;

презумпция невиновности лица;

право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).

Аргументы защиты:

ограничения прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;

по делу “Фальк против Нидерландов” Европейский суд по правам человека признал правомерным ответственность именно владельцев транспортных средств;

КоАП устанавливает не презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпции такого рода не противоречит практике ЕСПЧ (решение по делу “Салабиаку против Франции”);

Впрочем, вероятность отмены автофиксации минимальна. Ведь за два месяца работы автофиксации только в Киеве и области автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен. При этом за первый месяц работы аварийность в киевский области выросла на 26%.

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