Керівництво японського автоконцерну Nissan прискорило розробку таємного запасного плану можливого виходу з альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi на тлі впливу триваючої історії з екс-главою Nissan Карлосом Гоном на альянс.

Можливий розрив є останнім показником зростаючої напруги в альянсі, який зберігався завдяки зусиллям Гона протягом майже двох десятиліть. Повідомляється, що Nissan планує завершити співпрацю у виробничій та інженерно-технічній сферах, а також змінити склад правління Nissan. Про це повідомляє газета Financial Times.

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Однак президент Renault Жан-Домінік Сенар сподівається на збереження партнерства між компаніями. Крім того, новий віце-президент Nissan Макото Утида, імовірно, все ще тісно співпрацює з Сенара по запуску нових проектів.



Відзначається також, що в разі припинення відносин, автоконцернам доведеться шукати нових партнерів, щоб протистояти конкурентам.

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