Руководство японского автоконцерна Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс.

Возможный разрыв является последним показателем растущего напряжения в альянсе, который сохранялся благодаря усилиям Гона в течение почти двух десятилетий. Сообщается, что Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления Nissan. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Однако президент Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утида, вероятно, все еще тесно сотрудничает с Сенарой по запуску новых проектов.

Отмечается также, что в случае прекращения отношений, автоконцернам придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.

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