Справа про корову, яка побила на дорозі автомобіль, стала причиною розгляду кількох судів, включаючи Верховний. Причому корову виправдали, а водія пошкодженого авто зробили "крайнім".

Банальна історія про корову, яку переводили через дорогу та яка пошкодила автомобіль, стала причиною розгляду справ у судах трьох інстанцій. Причому Вищий суд не визнав вини ні власника тварини, ні погонича. Тому ремонтувати машину водію доведеться самотужки.

"04 травня 2015 року належна відповідачеві корова "чорно-білого кольору без ідентифікаційного номера" вибігла на проїзну частину міської дороги, де в цей час рухався автомобіль марки Renault під керуванням позивача, внаслідок чого сталось їх зіткнення. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди автомобіль був пошкоджений, чим і мотивований позов про відшкодування власнику автомобіля 31 169 грн. 95 коп. завданої майнової шкоди", - за такою фабулою розглядалася справа власника автомобіля до власника корови, яка на дорозі пошкодила транспортний засіб.

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Спочатку справу розглядав Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, потім – апеляційний суд Миколаївської області, і нарешті – Верховний суд України (справа № 473/2638/15-ц, 20.06.18).

На жаль для автовласників, саме Вищий Суд визнав, що власник автомобіля має ремонтувати його після удару коровою самостійно, оскільки суд не знайшов ні вини власника корови, ні погонича тварин. А раз так – автомобіль є засобом підвищеної небезпеки і його власник має сам передбачити всі можливі негаразди.

Щодо власника корови та погонича, то суд зазначив, що "фактів залишення корови на смузі відводу без нагляду, її випасання чи перегону через проїзну частину у забороненому місці судами не встановлено та матеріали зазначених фактів не містять".

Нагадаємо, хто повинен платити за пошкодження авто на поганих дорогах.