Це, напевно, найдивніші пасажири автомобілів.

Левиця у гібриді Toyota Prius була помічена на вулицях російського міста Владівосток, а корова Енні – на задньому сидінні пікапа Chevrolet у США.

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Звідки та куди подорожувала левиця на задньому сидінні Prius – невідомо. Відео було знято випадковим свідком на одній з вулиць Владівостока. Хоча вигляд у цариці звірів досить доброзичливий, є нашийник і з вікна вона виглядає зовсім, як звичайнісінький кокер-спаніель, нагадувати про небезпеку перевезення такої тварини за подібних умов видається зайвим.



Не менш небезпечною є й корівка Енні, що вже встигла прославитись на просторах англомовного інтернету. І хоча вона не має а ні довгих пазурів, а ні гострих зубів, маса її тіла є потенційною загрозою для водія. Адже у разі зіткнення, переднє крісло Chevrolet Silverado навряд чи витримає удар у 500 кг, посилений інерцією. Тим не менш власник півторарічної корови Енні на ім’я Корі Морріс каже, що постійно бере свою рогату подругу з собою, мовляв дві речі, які вона любить більш за все на світі, це кататись на машині та ласувати морозивом з McDonalds.

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