Вимушені тривалі поїздки та розбиті через бойові дії дороги стали викликом для українських водіїв, тож ми запитали в українців, чи стали вони частіше слідкувати за станом авто впродовж останніх чотирьох місяців війни. Результати дослідження — в аналітиці OLX Авто.

У опитуванні на OLX взяли участь 2 856 респондентів, серед яких майже 64% українців користуються авто щодня, а 10% навіть придбали нещодавно вживану автівку.

Переважна більшість респондентів пересуваються на легковому авто (72,5%), причому найчастіше – лише в межах міста (таких 69,4%). Ще 18,2% використовують машину для подорожей на довгі дистанції.

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У понад 51% опитаних водіїв хоча б раз за час війни ламалося авто. Найбільше проблем українці мали з двигуном чи ходовою своєї машини — на ці поломки скаржилися 27,6% респондентів. Незначне відновлення машин робили 19,3% українців. Сюди відносяться рихтування, фарбування, заміна деталей, зварювання тощо. Водночас лише 4,2% відповіли, що їх авто потребувало капітального ремонту.

Запчастини є!

Попри війну український ринок автозапчастин досить насичений: лише на ОЛХ щомісяця пропонують близько 1 млн товарів у категорії «Автозапчастини». Найбільший пік оголошень від продавців був у червні – 1 148 563, що у порівнянні з минулим роком більше на 29%.

Серед топ-пропозицій – деталі для кузова, частка яких складає 31% від загальної кількості оголошень у категорії. У порівнянні з першим місяцем війни вибір збільшився на 38%. Кількість оголошень про продаж двигунів збільшилася майже на 25% (до 194 тис. оголошень), а електрообладнання та автосвітла побільшало на 20-21% до 113,6 тис. та 86 тис. оголошень відповідно.

Найбільше протягом чотирьох місяців війни українці відгукувалися на оголошення з продажу деталей для кузова та двигуна. Також із березня по травень автовласників цікавили деталі до підвіски та електрообладнання. А у червні п’ятірку доповнили ще деталі до салону.

Тип деталі Загальна кількість відгуків на OLX у червні 2022 Збільшення відгуків на OLX у порівнянні з березнем Для кузова 566 939 111% Для двигуна 307 879 68% Електрообладнання 130 925 66% Для салону 115 884 69% До підвіски 112 655 75%



Куди їдуть автовласники при поломці авто?

Якщо потрібно полагодити автомобіль, майже 40% українців звертаються на СТО. Ще близько 33% довірять свою автівку знайомому майстру, а 28% опитаних ремонтують авто самостійно.

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Майже половина респондентів проводить техобслуговування як у разі поломки, так і для планової діагностики. З них 23,6% водіїв заявили, що звертаються до автомайстерні лише в тому випадку, якщо підозрюють несправність, ще 20% відвідують СТО задля планової діагностики авто.

Згідно з опитуванням на OLX Авто, найчастіше українці проводять техобслуговування раз на півроку (38% опитаних) чи раз на рік (33%). Однак є й водії, які щомісяця здійснюють діагностику автомобіля — таких 18,5%. Крім того, серед поширених відповідей — перевірка справності через кожні 10 000 км пробігу або ж перед далекою дорогою.