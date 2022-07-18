Вимушені тривалі поїздки та розбиті через бойові дії дороги стали викликом для українських водіїв, тож ми запитали в українців, чи стали вони частіше слідкувати за станом авто впродовж останніх чотирьох місяців війни. Результати дослідження — в аналітиці OLX Авто.
У опитуванні на OLX взяли участь 2 856 респондентів, серед яких майже 64% українців користуються авто щодня, а 10% навіть придбали нещодавно вживану автівку.
Переважна більшість респондентів пересуваються на легковому авто (72,5%), причому найчастіше – лише в межах міста (таких 69,4%). Ще 18,2% використовують машину для подорожей на довгі дистанції.
До речі як підготувати до експлуатації авто зі США
У понад 51% опитаних водіїв хоча б раз за час війни ламалося авто. Найбільше проблем українці мали з двигуном чи ходовою своєї машини — на ці поломки скаржилися 27,6% респондентів. Незначне відновлення машин робили 19,3% українців. Сюди відносяться рихтування, фарбування, заміна деталей, зварювання тощо. Водночас лише 4,2% відповіли, що їх авто потребувало капітального ремонту.
Запчастини є!
Попри війну український ринок автозапчастин досить насичений: лише на ОЛХ щомісяця пропонують близько 1 млн товарів у категорії «Автозапчастини». Найбільший пік оголошень від продавців був у червні – 1 148 563, що у порівнянні з минулим роком більше на 29%.
Серед топ-пропозицій – деталі для кузова, частка яких складає 31% від загальної кількості оголошень у категорії. У порівнянні з першим місяцем війни вибір збільшився на 38%. Кількість оголошень про продаж двигунів збільшилася майже на 25% (до 194 тис. оголошень), а електрообладнання та автосвітла побільшало на 20-21% до 113,6 тис. та 86 тис. оголошень відповідно.
Найбільше протягом чотирьох місяців війни українці відгукувалися на оголошення з продажу деталей для кузова та двигуна. Також із березня по травень автовласників цікавили деталі до підвіски та електрообладнання. А у червні п’ятірку доповнили ще деталі до салону.
|
Тип деталі
|
Загальна кількість відгуків на OLX у червні 2022
|
Збільшення відгуків на OLX у порівнянні з березнем
|
Для кузова
|
566 939
|
111%
|
Для двигуна
|
307 879
|
68%
|
Електрообладнання
|
130 925
|
66%
|
Для салону
|
115 884
|
69%
|
До підвіски
|
112 655
|
75%
Куди їдуть автовласники при поломці авто?
Якщо потрібно полагодити автомобіль, майже 40% українців звертаються на СТО. Ще близько 33% довірять свою автівку знайомому майстру, а 28% опитаних ремонтують авто самостійно.
До речі коли можна ремонтувати машину самостійно
Майже половина респондентів проводить техобслуговування як у разі поломки, так і для планової діагностики. З них 23,6% водіїв заявили, що звертаються до автомайстерні лише в тому випадку, якщо підозрюють несправність, ще 20% відвідують СТО задля планової діагностики авто.
Згідно з опитуванням на OLX Авто, найчастіше українці проводять техобслуговування раз на півроку (38% опитаних) чи раз на рік (33%). Однак є й водії, які щомісяця здійснюють діагностику автомобіля — таких 18,5%. Крім того, серед поширених відповідей — перевірка справності через кожні 10 000 км пробігу або ж перед далекою дорогою.