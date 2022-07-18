Вынужденные длительные поездки и разбитые из-за боевых действий дороги стали вызовом для украинских водителей, поэтому мы спросили у украинцев, стали ли они чаще следить за состоянием авто на протяжении последних четырех месяцев войны. Результаты исследования – в аналитике OLX Авто.

В опросе на OLX приняли участие 2 856 респондентов, среди которых почти 64% украинцев пользуются авто ежедневно, а 10% даже приобрели недавно подержанный автомобиль.

Подавляющее большинство респондентов передвигаются на легковом автомобиле (72,5%), причем чаще всего – только в черте города (таких 69,4%). Еще 18,2% используют машину для поездок на длинные дистанции.

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У более 51% опрошенных водителей хотя бы раз за время войны ломалось авто. Больше проблем у украинцев было с двигателем или ходовой своей машины – на эти поломки жаловались 27,6% респондентов. Незначительное обновление машин делали 19,3% украинцев. Сюда относятся рихтовка, покраска, замена деталей, сварка и т.д. В то же время только 4,2% ответили, что их авто нуждалось в капитальном ремонте.

Запчасти есть!

Несмотря на войну, украинский рынок автозапчастей достаточно насыщен: только на ОЛХ ежемесячно предлагают около 1 млн товаров в категории “Автозапчасти”. Самый большой пик объявлений от продавцов был в июне – 1148563, что по сравнению с прошлым годом больше на 29%.

Среди топ-предложений – детали для кузова, доля которых составляет 31% от общего количества объявлений в категории. В сравнении с первым месяцем войны выбор увеличился на 38%. Количество объявлений о продаже двигателей увеличилось почти на 25% (до 194 тыс. объявлений), а электрооборудование и автосвета увеличилось на 20-21% до 113,6 тыс. и 86 тыс. объявлений соответственно.

Больше всего в течение четырех месяцев войны украинцы отзывались на объявления по продаже деталей для кузова и двигателя. Также с марта по май автовладельцев интересовали детали к подвеске и электрооборудованию. А в июне пятерку дополнили детали еще в салон.

Тип детали Общее количество отзывов на OLX в июне 2022 Увеличение отзывов на OLX по сравнению с мартом. Для кузова 566 939 111% Для двигателя 307 879 68% Электрооборудование 130 925 66% Для салона 115 884 69% До подвески 112 655 75%

Куда едут автовладельцы при поломке авто?

Если нужно починить автомобиль, около 40% украинцев обращаются на СТО. Еще около 33% доверят свой автомобиль знакомому мастеру, а 28% опрошенных ремонтируют авто самостоятельно.

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Почти половина респондентов производит техобслуживание как в случае поломки, так и для плановой диагностики. Из них 23,6% водителей заявили, что обращаются в автомастерскую только в том случае, если подозревают неисправность, еще 20% посещают СТО для плановой диагностики авто.

Согласно опросу на OLX Авто, чаще всего украинцы проводят техобслуживание раз в полгода (38% опрошенных) или раз в год (33%). Однако есть и водители, которые ежемесячно осуществляют диагностику автомобиля – таких 18,5%. Кроме того, среди распространенных ответов — проверка исправности через каждые 10 000 км пробега или перед дальней дорогой.