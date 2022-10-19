За результатами моніторингу Громадської спілки «Асоціація відповідальних перевізників» (далі – АВП), 15% водіїв служб таксі та приватних авто використовують російські мобільні застосунки для навігації під час поїздки. Серед найбільш поширених – 2-GIS, “Яндекс Карты и Навигатор” – які опосередковано підконтрольні уряду Російської Федерації.

Такі застосунки збирають персональні дані водіїв, у реальному часі передають державі-агресору інформацію про скупчення автотранспорту на дорогах, перешкоди (у тому числі блокпости), про маршрути, вільні від перешкод. Деякі збирають інформацію про плани окремих будівель, поверховість, входи та виходи.

Найбільші ризики у зв’язку з цим несуть міста Харків, Одеса, Дніпро, де частка користувачів відповідних додатків порівняно з іншими аналогами сягає 42% - 58%.

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“Потрібно накласти санкції на компанії розробників цих навігаторів та їх партнерів, що працюють в Україні на користь держави-агресора, та інформувати водіїв про небезпеку їх використання, – зазначає Олександр Дяченко, радник голови ГС "Асоціація Відповідальних Перевізників" з питань законодавства. – Коли Google Maps у лютому заблокував в Україні функції, які загрожували громадській безпеці, зазначені російські автонавігатори цього не зробили. Ці застосунки адаптували версії до вимог законодавства України, зокрема зробили мову застосунку українською. А їхні розробники докладають зусиль і витрачають гроші, аби залишатися на ринку України хай навіть у збиток собі”.

У серпні АВП звернулась до РНБОУ, МВС, СБУ та інші державні установи та надала вичерпну інформацію щодо загроз національній безпеці, пов’язаних з діяльністю на території України юридичних осіб, підконтрольних уряду держави-агресора.

На цей момент Мінцифри проінформувало, що вже звернулось до корпорацій Google та Apple з метою сприяння вирішенню ситуації щодо припинення використання водіями таксі та особистих авто мобільних застосунків для навігації 2-GIS та «Яндекс Карты и Навигатор» по всій території України.

В АВП планують також залучати представників бізнесу до більш активного інформування користувачів відповідних сервісів.

“Оскільки це люди, які активно користуються навігацією, когось везуть чи щось доставляють (водії таксі, кур’єри), відповідні компанії також мають подбати про їхню безпеку та сприяти, щоб шпигунські програми зникли з їхніх смартфонів. А доти кожен з нас має пересвідчитися, що очистив свій телефон і не залишається геоміткою для наведення російських ракет і дронів-камікадзе”, – підсумовує Олександр Дяченко.

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