По результатам мониторинга Общественного союза "Ассоциация ответственных перевозчиков" (далее – АОП), 15% водителей служб такси и частных авто используют российские мобильные приложения для навигации во время поездки. Среди наиболее распространенных – 2-GIS, "Яндекс Карты и Навигатор" – которые опосредованно подконтрольны правительству Российской Федерации.

Эти приложения собирают персональные данные водителей, в реальном времени передают государству-агрессору информацию о скоплении автотранспорта на дорогах, препятствиях (в том числе блокпостах), о маршрутах, свободных от препятствий. Некоторые собирают информацию о планах отдельных зданий, этажности, входах и выходах.

Наибольшие риски в связи с этим несут города Харьков, Одесса, Днепр, где доля пользователей соответствующих приложений по сравнению с другими аналогами достигает 42% – 58%.

Также в тему Какие онлайн-навигаторы следует удалить со смартфонов

“Нужно наложить санкции на компании-разработчиков этих навигаторов и их партнеров, работающих в Украине на пользу государства-агрессора, и информировать водителей об опасности их использования, – отмечает Александр Дьяченко, советник главы ОС “Ассоциация ответственных перевозчиков” по вопросам законодательства. – Когда Google Maps в феврале заблокировал в Украине функции, которые угрожали общественной безопасности, указанные российские автонавигаторы этого не сделали. Эти приложения адаптировали версии к требованиям законодательства Украины, в частности сделали язык приложения украинским. А их разработчики прилагают усилия и тратят деньги, чтобы оставаться на рынке Украины пусть даже в ущерб себе”.

В августе АОП обратилась в СНБО, МВД, СБУ и другие государственные учреждения и предоставила исчерпывающую информацию об угрозах национальной безопасности, связанных с деятельностью на территории Украины юридических лиц, подконтрольных правительству государства-агрессора.

На данный момент Минцифры сообщило, что уже обратилось к корпорациям Google и Apple с целью содействия разрешению ситуации по прекращению использования водителями такси и личных авто мобильных приложений для навигации 2-GIS и “Яндекс Карты и Навигатор” по всей территории Украины.

В АОП планируют также привлекать представителей бизнеса к более активному информированию пользователей соответствующих сервисов.

“Поскольку это люди, которые активно пользуются навигацией, кого-то везут или что-то доставляют (водители такси, курьеры), соответствующие компании также должны позаботиться об их безопасности и способствовать, чтобы шпионские программы исчезли с их смартфонов. А до тех пор каждый из нас должен убедиться, что очистил свой телефон и не остается геометкой для наведения российских ракет и дронов-камикадзе”, – заключает Александр Дьяченко.

Кстати Какие есть альтернативы российским автосигнализациям