Українські нафтовики отримали нові автоцистерни на базі КрАЗ-63221 підвищеної прохідності

ПрАТ "АвтоКрАЗ" відвантажив ПАТ "Укрнафта" партію автоцистерн АЦНГ-11 на базі КрАЗ-63221 підвищеної прохідності, що призначений для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання та експлуатації дорогами всіх категорій і бездоріжжям, повідомили у прес-службі автозаводу. Базове шасі — це КрАЗ-63221-05 (6×6), на якому встановлено задній захисний пристрій.

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Автоцистерни АЦНГ-11-63221 відправляються на адресу однієї з філій "Укрнафти". Поставлені автомобілі будуть задіяні на об’єктах нафтогазовидобувних управлінь. Одинадцятикубові ємності виробництва "45 Експериментальний механічний завод" призначені для транспортування нафти, нафтопродуктів, нафтосуміші, паливно-мастильних матеріалів.

Форма цистерни — овальна, матеріал — сталь, товщина 5 мм. Цистерна в задній частині обладнана горловиною (діаметр оглядового люка — 500 мм), ребрами жорсткості, відстійником, дихальним пристроєм, майданчиком із нековзним покриттям, сходами, двома пеналами для зберігання рукавів, ящиком для інструментів, металевими крилами, донним клапаном. Насос відцентрований із подачею 29,2 м3/год, напір — 35 мм р. ст. Привід насоса — від двигуна, через коробку передач автомобіля, коробку відбору потужності та карданний вал. Є поплавковий показник рівня. У комплекті — два рукави по 4 м кожний.

ПАТ "Укрнафта" — провідна нафтогазова компанія України, яка займається бурінням та експлуатацією родовищ, видобутком нафти і газу, традиційно купує у вітчизняного виробника — заводу "КрАЗ", спецтехніку різного призначення, в основному повнопривідні моделі із високими ходовими параметрами. Завдяки спільній злагодженій роботі технічні парки підприємств нафтової, газової та нафтопереробної промисловості оновлюються сучасною надійною автотехнікою.

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