Саме стільки примірників нової ювілейної монети має намір випустити Національний Банк України.

Пам'ятну монету номіналом 10 гривень, на якій викарбовано військовий позашляховик КрАЗ-6322 "Солдат", випустив Національний банк України. Вона вийде в обіг загальним тиражом 1 мільйон екземплярів, в тому числі 20 тисяч – у наборі "Монети України".

Монета має діаметр 30 мм, метал — сплав на основі цинку, категорія якості карбування — анциркулейтед, при якій монета має рівний матовий металевий блиск без дзеркальної поверхні.

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Такої честі одна з найуспішніших та легендарних модель КрАЗа удостоєна через заглуги в українській армії – цей автомобіль не тільки оперативно доставляє особовий склад військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил, але й транспортує різне обладнання, артилерійські системи. За армійським автомобілем КрАЗ-6322 "Солдат" міцно закріпилася назва "всюдихід". Навіть у надскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах він демонструє надзвичайну прохідність.

У жовтні минулого року вийшла пам’ятна біметалева монета "80 років Полтавській області", на аверсі якої відбито бронеавтомобіль КрАЗ-Ураган.

Нагадаємо, що КрАЗ показав нову спецмодель.