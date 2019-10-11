Именно столько экземпляров новой юбилейной монеты намерен выпустить Национальный Банк Украины.

Памятную монету номиналом 10 гривен, на которой высечены военный внедорожник КрАЗ-6322 "Солдат", выпустил Национальный банк Украины. Она выйдет в обращение общим тиражом 1 миллион экземпляров, в том числе 20 тысяч – в наборе "Монеты Украины".

Монета имеет диаметр 30 мм, металл – сплав на основе цинка, категория качества чеканки – анциркулейтед, при котором монета имеет ровный матовый металлический блеск без зеркальной поверхности.

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Такой чести одна из самых успешных и легендарных модель КрАЗа удостоена за заглуги в украинской армии – этот автомобиль не только оперативно доставляет личный состав воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил, но и транспортирует различное оборудование, артиллерийские системы. За армейским автомобилем КрАЗ-6322 "Солдат" прочно закрепилось название "вездеход". Даже в сложнейших природно-климатических и дорожных условиях он демонстрирует удивительную проходимость.





В октябре прошлого года вышла памятная биметаллическая монета "80 лет Полтавской области", на аверсе которой отражен бронеавтомобиль КрАЗ-Ураган.

Напомним, что КрАЗ показал новую спецмодель.