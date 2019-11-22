Украинские нефтяники получили новые автоцистерны на базе КрАЗ-63221 повышенной проходимости

ЧАО "АвтоКрАЗ" отгрузил ПАО "Укрнафта" партию автоцистерн АЦНГ-11 на базе КрАЗ-63221 повышенной проходимости, предназначенной для монтажа установок промышленного назначения и технологического оборудования и эксплуатации по дорогам всех категорий и бездорожью, сообщили в пресс-службе автозавода. Базовое шасси – это КрАЗ-63221-05 (6 × 6), на котором установлено заднее защитное устройство.

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Автоцистерны АЦНГ-11-63221 отправляются в адрес одного из филиалов "Укрнафты". Поставленные автомобили будут задействованы на объектах нефтегазодобывающих управлений. Одиннадцатикубовые емкости производства "45 Экспериментальный механический завод" предназначены для транспортировки нефти, нефтепродуктов, нефтосмеси, горюче-смазочных материалов.

Форма цистерны – овальная, материал – сталь, толщина 5 мм. Цистерна в задней части оборудована горловиной (диаметр смотрового люка – 500 мм), ребрами жесткости, отстойником, дыхательным устройством, площадкой с нескользящим покрытием, лестницами, двумя пеналами для хранения рукавов, ящиком для инструментов, металлическими крыльями, донным клапаном. Насос центробежный с подачей 29,2 м3/ч, напор – 35 мм р. ст. Привод насоса – от двигателя, через коробку передач автомобиля, коробку отбора мощности и карданный вал. Есть поплавковый показатель уровня. В комплекте – два рукава по 4 м каждый.

ПАО "Укрнафта" – ведущая нефтегазовая компания Украины, которая занимается бурением и эксплуатацией месторождений, добычей нефти и газа, традиционно покупает у отечественного производителя – завода "КрАЗ", спецтехнику различного назначения, в основном полноприводные модели с высокими ходовыми параметрами. Благодаря совместной слаженной работе технические парки предприятий нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности обновляются современной надежной автотехникой.

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