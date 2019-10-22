Пока сертифицировано три модели, в ближайших планах – разрешение на выпуск всей продукции.

С 1 января 2020 года в Украине для новых транспортных средств будет введено обязательное требование соответствовать экологическим нормам "Евро-6". Кременчугский автозавод сертифицировал первые три свои модели в соответствии с этим стандартом.

В частности, соответствуют евронормам трехосные полноприводные автомобили капотной компоновки КрАЗ-6322-06 и его шасси, самосвал КрАЗ-65032-06 и седельный тягач КрАЗ-6446-06 с дизельными двигателями. Соответствующий сертификат выдан ГП "ГосавтотрансНИИпроект" (г. Киев).

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Также продолжается завершение сертификационных испытаний и сертификация автомобилей модельного ряда типа КрАЗ-6322-06 и автомобилей колесной формулы 6×4: бортового КрАЗ-65053-06 и его шасси самосвала КрАЗ-65055-06.

Следующий этап — сертификационные испытания бескапотных транспортных средств колесной формулы 4×2, 6×4, компоновки типа КНД (кабина над двигателем) с вариантами использования двигателей.

Напомним, что водородный грузовик Hyundai будет иметь ретро-дизайн.