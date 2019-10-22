Поки що сертифіковано три моделі, в найближчих планах – дозвіл на випуск всієї продукцію.

З 1 січня 2020 року в Україні для нових транспортних засобів буде введено обов'язкову вимогу відповідати екологічним нормам "Євро-6". Кременчуцький автозавод сертифікував перші три свої моделі відподіно до цього стандарту.

Зокрема, євронормам відповідають тривісні повнопривідні автомобілі капотної компоновки КрАЗ-6322-06 та його шасі, самоскид КрАЗ-65032-06 та сідельний тягач КрАЗ-6446-06 із дизельними двигунами. Відповідний сертифікат видано ДП “Державтотрансндіпроект” (м. Київ).

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Також триває завершення сертифікаційних випробовувань та сертифікація автомобілів модельного ряду типу КрАЗ-6322-06 та автомобілів колісної формули 6×4: бортового КрАЗ-65053-06 та його шасі, самоскиду КрАЗ-65055-06.

Наступний етап — сертифікаційні випробування безкапотних транспортних засобів колісної формули 4×2, 6×4, компоновки типу КНД (кабіна над двигуном) із варіантами використання двигунів.

Нагадаємо, що воднева вантажівка Hyundai матиме ретро-дизайн.